Achim Schwickert tritt erneut an: Wäller Landrat will Amt bis 2029 fortführen

Anzeige

In einer gemeinsamen Sitzung von Kreisvorstand und Kreistagsfraktion der CDU hat Schwickert seine Bereitschaft erklärt, bei der Landratswahl im Frühjahr 2025 erneut anzutreten. Die Amtsperiode läuft regulär im Herbst 2025 aus, einige Monate zuvor wird dieses Amt in Urwahl aller Westerwälder Bürger erneut vergeben.

Achim Schwickert erklärte gegenüber den Parteifreunden die Bereitschaft, weiterhin für den Westerwald als Landrat tätig zu sein: „Ich stelle mich gerne für weitere vier Jahre zur Verfügung. Dann habe ich das reguläre Rentenalter erreicht und werde, wie viele andere Westerwälderinnen und Westerwälder, mit 67 Jahren in den verdienten Ruhestand eintreten„, wird der 62-jährige Schwickert in einer Pressemitteilung zitiert.

„Auch wenn ich durchaus aktuell noch die Freude und die Kraft habe, das Amt auszufüllen, ist in meinem Lebensalter eine realistische zeitliche Perspektive sicher hilfreich.“ Achim Schwickert

Schwickert verwies darauf, dass er natürlich die Möglichkeit habe, sich für weitere acht Jahre um dieses Amt zu bewerben, das sei die reguläre Wahlperiode für einen Landrat. Es sei ihm aber ein Anliegen, seriös und ehrlich mit dem Amt umzugehen. Landrat des Westerwaldkreises sei eine anspruchsvolle Aufgabe, die er mit aller Kraft und vollem Engagement ausübe. Auch dieses Amt habe deshalb seine Zeit, und mit dem regulären Ruhestandsalter wolle er es dann auch in jüngere Hände abgeben. „Auch wenn ich durchaus aktuell noch die Freude und die Kraft habe, das Amt auszufüllen, ist in meinem Lebensalter eine realistische zeitliche Perspektive sicher hilfreich“, so Schwickert zu dieser zeitlichen Einschränkung.

Vor wenigen Tagen fand die konstituierende Sitzung des Kreistags statt. Seitden stehen auch die Beigeordneten des Westerwaldkreises fest. Dass sie in den kommendenJahren mit Landrat Achim Schwickert (2. von links) zusammenarbeiten werden, ist nach dessen Entscheidung, erneut anzutreten, nicht unwahrscheinlich. Einen offiziellen Gegenkandidaten gibt es jedenfalls (noch) nicht. Foto: Markus Eschenauer

Die CDU-Kreisvorsitzende Jenny Groß und der Fraktionsvorsitzende Stephan Krempel zeigten sich glücklich über die Entscheidung des amtierenden Landrates: „Wir betrachten es als ein wunderbares Angebot an die Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises, mit Achim Schwickert vier weitere Jahre zusammenzuarbeiten“ fasst Groß die Stimmung in der CDU Westerwald zusammen. Auch die Kreistagsfraktion sei sehr erfreut, mit Achim Schwickert die aktuelle Periode des Kreistages zu gestalten: „Das ist für uns der entscheidende Mosaikstein, um die erfolgreiche kommunalpolitische Arbeit der CDU-geführten Partnerschaft im Kreis fortzusetzen“, skizzierte Fraktionsvorsitzender Krempel die Haltung seiner Fraktion.

Auch Bürgermeister werden im Frühjahr 2025 im Westerwaldkreis gewählt

In der gemeinsamen Sitzung der CDU-Kreisgremien wurde dementsprechend der einstimmige Beschluss gefasst, mit Achim Schwickert als Kandidat in die Landratswahl zu gehen. Nach aktuellen Planungen wird die Wahl im Frühjahr 2025 gemeinsam mit einigen Bürgermeisterwahlen im Kreis durchgeführt. Abschließend wird dies in den kommenden Wochen auf einem Kreisparteitag aller CDU-Mitglieder festgelegt. Die Kreisvorsitzende kennt aber bereits die Stimmungslage unter ihren Mitgliedern: „Wir haben gespannt auf die Entscheidung von Achim gewartet, wir sind alle einfach rundherum froh, mit einem so beliebten und erfolgreichen Landrat wieder anzutreten."

Schwickert war bei der Kommunalwahl im Jahr 2009 mit rund 60 Prozent der Stimmen zum Landrat gewählt worden und trat damit die Nachfolge von Peter Paul Weinert an. 2017 bestätigten ihn die Westerwälder für weitere acht Jahre im Amt.