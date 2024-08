Abschluss der Westerburger Platzkonzerte: Zum Finale gab es Hardrock von Motörblast

Mit mehr als 300 Gästen wurde an der Freilichtbühne in der Westerburger Oberstadt mit einem außergewöhnlichen Open-Air-Konzert der Abschluss der diesjährigen Westerburger Platzkonzerte gefeiert. Im Rampenlicht stand die Band Motörblast, die eine Motörhead-Tribute-Show versprach. Viele Fans waren der Einladung von Kulturring und Stadt Westerburg gefolgt, genossen den lauen Sommerabend und freuten sich auf rockige Klänge.

Anzeige

Zunächst hieß Stadtbürgermeister Janick Pape die zahlreichen Besucher herzlich willkommen. Am Wochenende nach der Westerburger Kirmes und dem Wacken-Open-Air biete der Abend ein gutes Heilmittel gegen eventuellen Festivalentzug. Sein besonderer Gruß galt Doris Schmidt, bekannt als „Metal Doris“.

Als leidenschaftlicher Wacken-Fan war sie nach den ersten Überlegungen als musikalische Beraterin für die Veranstalter hinzugezogen worden und hatte den Kontakt zur Band hergestellt. „Die Konzertreihe lebt schließlich von der Vielfalt der angebotenen Musikrichtungen“, sagte Pape. Der Vorsitzende des Kulturrings Westerburg, Dirk Weimer, freute sich ebenfalls auf den Auftritt der Band und die positive Resonanz auf die Ankündigung. Er dankte den Sponsoren, die es auch diesmal ermöglicht hatten, dass kein Eintritt gezahlt werden musste.

Viele Hardrock-Fans waren gekommen

Viele Fans des Hardrocks waren an die Freilichtbühne gekommen, aber auch einige Schaulustige, die das Spektakel aus der ersten Reihe miterleben und sich auf die kräftigen Sounds einlassen wollten. Einige Besucher hatten eine längere Fahrt auf sich genommen, doch viele von ihnen kamen aus der Region. Ein Großteil trug schwarze T-Shirts mit den Schriftzügen legendärer Bands der Metall- und Hardrock-Szene. Die Freude härterer Rockmusik waren begeistert, dass ein solches Konzert in Westerburg stattfand.

Gelobt wurden auch die stimmungsvolle Kulisse und tolle Akustik der Freilichtbühne. In den nächsten Stunden sollten alle Anwesenden voll auf ihre Kosten. Los ging es mit „Rock out“, „Iron Fist“ und „Killed by Death“. Motörblast präsentierten Songs der Hard Rock Band Motorhead und das akustisch und optisch sehr nah am Original. Auch der bereits verstorbene charismatische Frontmann Lemmy Kilmister schien mit dabei zu sein. Ein starker Basssound und treibende Schlagzeugbeats überzeugten auch die Zuhörer, die sich bislang noch nicht tiefer mit der Musikrichtung und der Werken Motörheads beschäftigt hatten.

Publikum unterstützte die Show kräftig

Die Show kam an und wurde immer wieder mit kräftigem Beifall und Jubel honoriert. Von den ersten Akkorden unterstützte das Publikum die Show von Dr. Ape – dem deutsche Lemmy – mit Tanzeinlagen, Gesängen und hoch gerissenen Händen. Auch David Bowies „Heroes“ kam bestens beim mitsingenden Publikum an. Ordentlich Nebel und tolle Gesangseinlagen, Gitarren- und Schlagzeugsolos heizten die Meute immer mehr an, bis hin zum Finale mit Feuerwerk auf der Bühne.

Ein wunderschönes sommerliches Open-Air-Erlebnis endete nach einer Zugabe mit lautem Applaus. Geballte Motorhead Power auf höchstem Niveau versprach die Band und lieferte diese perfekt ab. „Rock’n’Roll für alle. Da kann sich so manche Stadt und Gemeinde ordentlich was abschauen. Kultur geht auch schon mal so wie ihr es macht! Mercy“, bedankte sich die Band für das tolle Konzert für jedermann.