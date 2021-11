Der Herbst scheint für die Katholiken im Bezirk Westerwald des Bistums Limburg eine Zeit der Pfarrerabschiede zu sein. Nachdem seit 1. November Heinz-Walter Barthenheier nach 21 Jahren als Pfarrer in Montabaur in den Ruhestand eingetreten ist, wird ein weiterer Pfarrer in dieser Woche im Westerwald verabschiedet. Das sorgt in der Pfarrei St. Laurentius in Nentershausen jedoch für personelle Engpässe.