Für großes Aufsehen hat am frühen Montagmorgen gegen 6 Uhr ein Polizei- und Rettungseinsatz in der Steinwiesstraße in Westerburg gesorgt. Wie Andreas Bode, Pressesprecher der Polizeidirektion Montabaur, auf Anfrage erklärte, war die Polizei im Rahmen der Amtsvollzugshilfe gemeinsam mit der Ausländerbehörde des Westerwaldkreises vor Ort. Die Beamten wollten einen ausreisepflichtigen Ägypter (33) festnehmen.