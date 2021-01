Abläufe in Hachenburg eingespielt: Arbeit des Impfzentrums und der mobilen Teams gut angelaufen

Westerwaldkreis

Die gute Nachricht vorweg: Der Betrieb des Landesimpfzentrums Westerwaldkreis in Hachenburg und die Arbeit der mobilen Impfteams sind erfolgreich angelaufen. Die Abläufe im Impfzentrum sind eingespielt und man hat bereits nach kurzer Zeit eine gewisse Routine entwickelt, teilt die Kreisverwaltung auf Anfrage der WZ mit. So konnten seit Beginn der Impfaktion Anfang Januar bisher insgesamt 5041 der priorisierten Personengruppen geimpft werden, womit immerhin inzwischen mehr Personen gegen Corona geimpft sind, als sich bisher im Kreis infiziert haben. „So schnell und gut die Impfungen in Hachenburg angelaufen sind, so schnell werden sie leider im Moment auch wieder ausgebremst“, erklärt Landrat Achim Schwickert.