Seit 87 Jahren gibt es in Salz eine Erntedank-Prozession, bei der die Bevölkerung aus der Region, angeführt von Reitern zu Pferd und Pferdegespannen, gefolgt von einer Vielzahl von Gläubigen, von der Kirche St. Adelphus in Salz zur St.-Leonhard-Kapelle pilgert, um dem Herrn für eine gute Ernte Dank zu sagen. So war es zumindest vor Corona, doch die Pandemie hat auch dieser frommen Tradition einen Strich durch die Rechnung gemacht.