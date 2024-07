Abenteuer an der Westerwälder Seenplatte: Der Nabu bietet großes Programm

Anzeige

Samstag, 17. August

„Der Natur auf der Spur“. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz Haus am See am Dreifelder Weiher, Seeburger Straße 1 in Steinebach an der Wied. Zusammen mit Umweltpädagogin Dania Lemke entdecken die Teilnehmer der etwa zweieinhalbstündigen Veranstaltung zahlreiche Dinge in der Natur. Dabei bleibt genug Zeit für gemeinsames Spiel und Spaß. „Bitte denken Sie an Getränke für Ihr Kind sowie Sonnen- und Insektenschutz“, so das Nabu-Projektbüro. An dieser Veranstaltung können maximal zehn Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren teilnehmen.

Samstag, 17. August

„Von kleinen Wassermonstern, Nymphen und König Frosch“. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Empfang des Campingplatzes Freilinger Weiher/ Postweiher, Hohe Straße 30 in Freilingen. Gemeinsam mit dem Gewässerökologen Frank Steinmann untersuchen die Teilnehmer Unterwasser-Wesen, lernen die ökologischen Zusammenhänge im Weiher kennen und forschen mit Becherlupe und Kescher. Die anderthalbstündige Veranstaltung richtet sich an Kinder ab acht Jahren und Erwachsene. Becherlupen stehen zur Verfügung. Eltern sollten an ausreichende Getränke sowie Sonnen- und Insektenschutz denken. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Samstag, 24. August

„Nacht der Fledermäuse“ am Hausweiher. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Hofgut-Campingpark Schönerlen, Hofgut Schönerlen 2 in Steinen. Bis 22 Uhr präsentiert Marcel Weidenfeller dort die leisen Jäger der Nacht. Die Teilnehmer sollten eine Sitzunterlage und eine Taschenlampe mitbringen. Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt.

Freitag, 13. September

„Den Nachtfaltern auf der Spur an der Westerwälder Seenplatte“. Treffpunkt ist um 21.30 Uhr am Hofgut-Campingpark Schönerlen, Hofgut-Schönerlen in Steinen. „Die Nachtfalter stehen in Sachen Farbenpracht den Tagfaltern um nichts nach“, heißt es in der Ankündigung. „In Deutschland kommen rund 3700 Schmetterlingsarten vor, nur circa 190 davon sind Tagfalter, alle anderen, also mehr als 3500 Arten, gehören in die Gruppe der Nachtfalter.“ Die Schmetterlingsexperten Axel Schmidt und Rainer Roth laden dazu ein, sie sich bei einem Leuchtabend gemeinsam anzuschauen. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Samstag, 14. September

Herbstwanderung zum Thema Früchte und Samen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Haus am See am Dreifelder Weiher, Seeburger Straße 1 in Steinebach an der Wied. Rund drei Stunden lang machen sich die Teilnehmer gemeinsam mit der Kräuter-Pädagogin Lena Schneider auf die Suche nach Samen und Früchten und entdecken, wie man diese verarbeiten kann. Wer dabei sein will, sollte an festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung denken.

Samstag, 12. Oktober

„Die große Reise: der herbstliche Vogelzug an der Westerwälder Seenplatte“. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz Haus am See am Dreifelder Weiher, Seeburger Straße 1 in Steinbach a. d. Wied. Bei der circa zweieinhalbstündigen Veranstaltung präsentieren Ernst Hohmann und Christoph Bröder die Zugvögel am Dreifelder Weiher. Mit etwas Glück ist sogar hautnah der Zug der Kraniche zu beobachten. „Denken Sie an festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung“, rät das Projektbüro, „und bringen Sie gerne Ihr Fernglas oder Spektiv mit.“

Samstag, 1. Dezember

Winterwanderung an der Westerwälder Seenplatte. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Haus am See am Dreifelder Weiher, Seeburger Straße 1 in Steinebach an der Wied. Die knapp zehn Kilometer lange Wanderung führt durch die Winterlandschaft der Westerwälder Seen-platte und rund um den Dreifelder Weiher. Gemeinsam mit Marcel Weidenfeller werden die Teilnehmer in die über 300-jährige Geschichte der Seenplatte eintauchen, die verschiedenen Zuflüsse kennenlernen und das Natur-Leben im Winterhalbjahr an den Seen beobachten.

Im Anschluss besteht Gelegenheit, im Haus am See einzukehren. Der Blick durch die Panoramascheiben eröffnet dann nochmals einen Blick auf den winterlichen Weiher. „Bitte denken Sie an wetterfeste Kleidung, Fernglas und gute Laune“, so der Nabu, „Wanderverpflegung ist ratsam.“