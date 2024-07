Plus Montabaur

Ab in die Lüfte: Nach der Bauerei ist der Luftsportclub Westerwald Montabaur wieder im Flugmodus

Von Hans-Peter Metternich

i Beim Luftsportclub Westerwald Montabaur gehört die Bauerei der Vergangenheit an. Der Verein steckt wieder voll im Flugmodus. Beim Flugbetrieb am Samstag posierten die LSCler für den WZ-Fotografen. Foto: Hans-Peter Metternich

Beim Luftsportclub Westerwald Montabaur gehören ereignisreiche Events, vor allem baulicher Art, der Vergangenheit an. Jetzt steckt der Verein wieder voll im Flugmodus. Nach einem etwas „verwässerten“ Start in die Flugsaison – der vereinseigene Platz „auf dem Körlen“ an der Hollerer Straße war bis weit in den Mai hinein wegen durchnässter Start- und Landefläche nur sehr bedingt nutzbar – hat der Flugbetrieb „volle Fahrt“ aufgenommen.