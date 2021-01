Montabaur

Die Brücke der A 3, die zwischen Montabaur und Heiligenroth über die B 255 führt, war im vergangenen Jahr über mehrere Monate eine Baustelle, weil dort noch in diesem Jahr drei Spuren hindurchgeführt werden sollen. Eine entsprechende Beschilderung steht bereits, ist aber zwangsläufig noch durchgestrichen. Zunächst musste dazu die Brücke umgebaut werden. Auch die Auffahrt von der Autobahn 3 auf die Bundes-straße 255 in Richtung Rennerod soll in dem Zuge eine weitere Spur bekommen, um den Verkehrsfluss zu entlasten.