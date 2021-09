Er hat 30-mal das Sportabzeichen in Gold geschafft und erst mit 77 Jahren angefangen, an Volksläufen teilzunehmen: Mittlerweile ist Hans Metzelder aus Montabaur Läufer aus Leidenschaft. Mit unserer Zeitung hat er über seinen späten Einstieg in den Laufsport, seine Erfolge bei verschiedenen Volksläufen und die Gründe gesprochen, warum er in so hohem Alter sportlich derart aktiv ist.