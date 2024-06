Plus Hachenburg-Altstadt 825 Jahre Altstadt: Familienfest führt Generationen zusammen Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Gesellschaftsspiele, Hüpfburg und viele Dinge mehr, die Kinderherzen höher schlagen lassen, wurden beim Familientag anlässlich des 825. Geburtstages des Hachenburger Stadtteils angeboten. Fotos: Röder-Moldenhauer Foto: Röder-Moldenhauer Fröhliches Kinderlachen erfüllt den Brunnenplatz in Altstadt, von der Bühne im angrenzenden Hopfengarten der Westerwald-Brauerei erklingt unterhaltsame wie zünftige Musik, unter Pavillons stehen viele Menschen dicht gedrängt zusammen und trotzen dem Regen, der am Sonntagnachmittag immer wieder über das weitläufige Gelände zieht. Lesezeit: 2 Minuten

Doch der Geselligkeit und der Fröhlichkeit beim Spiele- und Familienfest anlässlich des 825. Geburtstages des Hachenburger Stadtteils kann das Nass nichts anhaben. Den jüngsten Besuchern machen Regentropfen in der Regel ohnehin nichts aus. Angebot lässt Regen vergessen Da das Angebot an Mitmachstationen zudem so groß ist, scheinen die zahlreichen Jungen und Mädchen ...