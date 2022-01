Gäbe es die Aufzeichnungen der Altvorderen nicht und hätten nicht schon seit Menschengedenken weitsichtige Zeitgenossen das Zeitgeschehen in Stein gehauen, auf Pergament gebannt oder zu Papier gebracht, so wäre die Geschichte bloß ein dunkles Loch. Wohl den Städten und Gemeinden, die über eine Chronik verfügen, die einen tiefen Einblick in die bis zurück zu den ersten belegten Aufzeichnungen reichende Frühgeschichte erlaubt.