Weltersburg

Eigentlich wollte die Ortsgemeinde Weltersburg in diesem Jahr groß feiern, schließlich jährt sich die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes zum 800. Male. Eigentlich ... Wegen der Corona-Pandemie fällt die große Feier leider ins Wasser. So bleibt vorerst nur die Möglichkeit, im Rahmen einer kurzen schriftlichen Darstellung auf die 800 Jahre wechselvolle Geschichte des Dorfes einzugehen, erläutert Ortsbürgermeisterin Gisela Benten. Ortschronist Jürgen Gläser hat aus diesem Grund für die Öffentlichkeit die Historie des Dorfes in Kurzform dargestellt.