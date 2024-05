Plus Hachenburg 8. Kreisfamilienfest lockt Besucher an: Burggarten wird zu einer riesigen Spielwiese Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Genießen und unterhalten lassen oder lieber selbst etwas ausprobieren: Beim Kreisfamilienfest in Hachenburg war beides möglich. Foto: Röder-Moldenhauer Das 8. Kreisfamilienfest lockte viele junge und jung gebliebene Besucher nach Hachenburg. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich die Kleinen auf einer Riesen-Hüpfburg austoben. Es gab auch Kreativ- und Digitalangebote. Lesezeit: 1 Minute

Der Wettergott muss ein Spielefan sein: Denn nachdem es in den Tagen zuvor ordentlich geregnet hatte, zeigte sich der Himmel über dem Hachenburger Burggarten pünktlich zum Kreisfamilienfest am Sonntag frühlingshaft aufgelockert bis sonnig. Das nutzten zahlreiche Gäste aus der gesamten Region, um in der Westerwälder Löwenstadt bestens unterhalten zu werden. Unter ...