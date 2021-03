Es passierte im September 2020, an einem Tag, den eine Bäckereiverkäuferin aus Westerburg wohl ihr Leben lang nicht mehr vergessen wird: Am frühen Morgen gegen 5.15 Uhr überfiel ein maskierter Mann die Filiale, in der sie arbeitet, und bedrohte sie mit einer Pistole. Doch ist der 56-Jährige aus dem Kreis Limburg-Weilburg, der nun vor Gericht steht, wirklich der Täter? Das muss die zwölfte Strafkammer des Landgerichts Koblenz nun klären. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe jedenfalls.