5,6 Kilometer Dorfhistorie: Neuer Geschichtswanderweg führt rund um Guckheim

i Diese vier Originale sind auf der Schautafel "Guggemer Bachstelzjer" zu sehen. Foto: Ortsgemeinde Guckheim

Dorfgeschichte ist spannend – und soll bewahrt werden. Denn was nützt es, wenn die Anekdoten in Vergessenheit geraten, keiner sie mehr zu erzählen weiß und Fotos in Schachteln auf dem Speicher verstauben? Bilder, die von den Guckheimern und ihren vielen Theateraufführungen ebenso erhalten sind wie vom Karneval oder der alltäglichen Arbeit?