Hachenburg

Bereits einige Wochen früher als in den vergangenen Jahren hat in der geburtshilflichen Abteilung des DRK-Krankenhauses Hachenburg dieses Mal das 500. Kind das Licht der Welt erblickt: am 13. August 2020. Nach wie vor gibt es Besuchs- und Hygieneregeln, die den Ablauf der Station mitbestimmen und sowohl dem Personal als auch den Patienten einiges abverlangen.