Die etwa 2220 Einwohner zählende Ortsgemeinde Nauort will weiter wachsen und insbesondere junge Familien mit Kindern ansiedeln. Die Gemeindespitze unter Ortsbürgermeister Dietmar Quernes erschließt unmittelbar am Ortseingang aus Richtung der Haiderbachgemeinden Breitenau und Wittgert in bester Sonnenlage ein Neubaugebiet namens „Krummen-acker“. Bis 2022 sollen hier rund 44 neue Bauplätze entstehen.