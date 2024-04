Plus Hachenburg/Koblenz

43-Jähriger missbrauchte Mädchen: Tatort war in der Verbandsgemeinde Hachenburg

i Ein 43-jähriger Mann, der derzeit in Koblenz wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt ist, hat alle Vorwürfe gegen ihn eingeräumt. Der Tatort war in der Verbandsgemeinde Hachenburg. Foto: Uli Deck, picture-alliance/dpa

Ein 43-Jähriger hat 2023 ein 12- beziehungsweise 13-jähriges Mädchen in einer Wohnung in der Verbandsgemeinde Hachenburg mehrfach sexuell missbraucht. Die Taten hat der Mann beim Prozessauftakt am Koblenzer Landgericht gänzlich eingeräumt.