Westerwaldkreis

4368 Menschen geimpft

Das Gesundheitsamt in Montabaur hat am Freitag 201 aktive Covid19-Fälle für den Westerwaldkreis gemeldet. Das sind zwei weniger als am Tag zuvor. Auch ein weiteres Todesopfer ist zu beklagen. Die Kreisgesundheitsbehörde erreichte eine Information, wonach eine 82-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg in Verbindung mit Corona verstorben ist.