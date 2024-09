Plus Obererbach

4000 Besucher feiern Pell-Mell-Festival: Bands aus ganz Europa rocken Obererbach

Von Klaus-Dieter Häring

i Die sommerlichen Temperaturen sorgten für einen enormen Publikumsansturm beim 18. Pell-Mell-Festival in Obererbach. Foto: Klaus-Dieter Häring

Die 18. Auflage des Rockspektakels Pell Mell auf dem Sportplatz in Obererbach ist abgehakt und kann in die Kategorie „mehr als erfolgreich“ eingestuft werden. Und wie in den Jahren zuvor gab es für die Organisatoren vom Verein zur Jugendkulturförderung wieder Schwierigkeiten zu bewältigen, die es im Vorfeld nicht gab und die sich wenige Tage vor Beginn einstellten.