40 Jahre im Einsatz: Ernst-Walter Diel ist „Motor“ der Wanderfreunde

Ebernhahn

Bronzene, Silberne, Goldene Nadel und Verdienstplakette in Gold des Deutschen Volkssportverbands (DVV), Ehrenteller des Westerwaldkreises, Ehrenteller der Verbandsgemeinde Wirges, Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz: Mit diesen Orden- und Ehrenzeichen darf sich Ernst-Walter Diel aus Ebernhahn schmücken, der vor 40 Jahren die Wanderfreunde Ebernhahn mit aus der Taufe gehoben und von Anbeginn bis heute als Vorsitzender die Zügel des Vereins fest in Händen gehalten hat. Der geschäftsführende Vorstand mit Schriftführer Jürgen Karwe, Kassiererin Elly Neumann und dem stellvertretenden Vorsitzenden Klemens Neumann gratulierte dem unermüdlichen Motor und „Perpetuum Mobile“ in Sachen Volkssportwandern zu einem Jubiläum, das nur wenige Vereinsvorsitzende vorweisen können.