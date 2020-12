38-Jähriger Unternehmer wartet in New York auf Prozess: Westerwälder soll US-Banken betrogen haben

Westerwald/New York

Ein Unternehmer aus dem Westerwaldkreis wartet derzeit in New York darauf, dass ihm der Prozess gemacht wird. Die amerikanische Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen vor, zusammen mit seinen mutmaßlichen Komplizen Geldtransaktionen im Wert von mindestens 100 Millionen Dollar vor US-Banken verschleiert zu haben. Dazu sollen europäische Scheinfirmen gegründet worden sein, die dazu dienten, den Verkauf von Marihuana zu vertuschen. Über den Fall hatten zunächst die Internetseiten Business Insider und T-Online berichtet, auf deren Recherchen dieser Artikel im Wesentlichen beruht. Darüber hinaus sprach unsere Zeitung mit dem Montabaurer Rechtsanwalt des angeklagten Westerwälders, der ausführlich erläuterte, warum dieser Fall juristisch so kompliziert ist.