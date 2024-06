Plus Montabaur 35 neue Plätze: Anbau für die Kita St. Martin i Großes Aufgebot beim Spatenstich für den neuen Anbau der Kita St. Martin in Montabaur. Mit dabei waren Vertreter der Stadt, der katholischen Pfarrgemeinde, der VG-Verwaltung sowie die Kita-Leitung, der Elternausschuss, Architekten, Planer, Bauunternehmer – und natürlich auch die Kita-Kinder. Foto: Viola Marschall/VG Montabaur Die Kita St. Martin in Montabaur erhält einen Anbau, der allen gesetzlichen Anforderungen Rechnung trägt und 35 zusätzliche Betreuungsplätze schafft. Kürzlich erfolgte der erste Spatenstich, wie es in einer Pressemitteilung der Verwaltung heißt. Lesezeit: 2 Minuten

Sieben Stunden Betreuung am Tag Seit Juli 2021 hat jedes Kind ab zwei Jahren Anspruch auf sieben Stunden Betreuung und eine warme Mahlzeit pro Tag in einer Kita. Die Träger müssen das Gesetz bis 2028 umsetzen. Um die Ganztagsbetreuung zu gewährleisten und gleichzeitig der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, entsteht in ...