Zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten ist ein 33-jähriger Mann, der 2017 in der VG Hachenburg wohnte, am Amtsgericht Montabaur verurteilt worden, nachdem er neben einer Urkundenfälschung zudem gewerbsmäßig mit Rauschgift in nicht geringen Mengen gehandelt hatte. Dies hat ein Schöffengericht unter dem Vorsitz von Erich Massow entschieden.