Montabaur

3000 Euro für Arbeit im Ahrtal: Rotary Club Montabaur unterstützt Hilfsorganisation Dachzeltnomaden

Die Dachzeltnomaden sind eine Hilfsorganisation, die unter dem Slogan „Das Wir zählt!“ dort Hilfe leisten, wo Menschen in Not hoffnungslos überfordert oder stark hilfsbedürftig sind. Seit dem 31. Juli 2021 helfen sie im Ahrtal. Täglich reisen bis zu 150 Dachzeltnomaden für einige Tage und Wochen dort an. Mit großer Energie und Motivation unterstützen sie die Menschen im Ahrtal und geben ihnen Mut und Zuversicht.