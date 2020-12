Wied

Ein kleines Holzschild mit einer Sternschnuppe drüber weist seit Kurzem in Wied den Weg zu einer besonderen Krippe – zur Krippe von Rosel und Dietmar Sanner. Wer dem Hinweis folgt und schließlich in die Hütte neben ihrem Wohnhaus eintritt, die früher eigentlich für Partyzwecke genutzt wurde, scheint in eine andere Welt zu wechseln. Denn die Besucher erwartet nicht nur eine Krippe, sondern ein ganzes Zimmer, das nicht nur nach Weihnachten aussieht, sondern auch so riecht, sich so anhört und sich so anfühlt.