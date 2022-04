Seit 30 Jahren kämpft Johannes Heibel aus Siershahn gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Schulen. Angefangen hatte alles mit dem Fall eines übergriffigen Lehrers, in den der Diplom-Sozialpädagoge (FH) persönlich involviert war, wie er sagt. In seinem aktuellen Buch „SCHULdZEIT. Übergriffe auf Schüler*innen durch Lehrpersonal an staatlichen Schulen“ zieht er Bilanz nach drei Jahrzehnten im Kinderschutz.