30 Jahre Fürsprecherin für Kinder: Mechtild Brenner übergibt Leitung des Kinderschutzbundes Hachenburg an Nachfolgerin

Kinder brauchen eine Lobby, ein Sprachrohr, einen Fürsprecher: Das ist das Credo von Mechtild Brenner aus Hachenburg. Aus dieser Motivation heraus hat sie vor 30 Jahren eine Gruppe des Kinderschutzbundes in der Löwenstadt gegründet und war bis Ende 2020 deren Vorsitzende. Aus Altersgründen hat sie sich entschieden, die Leitung nun in jüngere Hände zu legen. In Verena Alhäuser hat sie eine engagierte Nachfolgerin gefunden, die bereits seit Jahren im Kinderschutzbund mitwirkt. Unsere Zeitung hat mit beiden Frauen über ihre Bilanz beziehungsweise künftige Projekte gesprochen.