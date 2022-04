2,6 Millionen Euro Baukosten für Vollausbau

Mit dem Vollausbau des insgesamt circa 630 Meter langen Straßenabschnittes werden auch neue Sammelleitungen für Schmutz- und Oberflächenwasser sowie teilweise die Hausanschlüsse der Anlieger erneuert. Wie der LBM Diez mitteilt, wurden die Bauarbeiten der Gemeinschaftsmaßnahme, an der sich der Westerwaldkreis, die Verbandsgemeindewerke Wallmerod und die Ortsgemeinde Niederahr beteiligen, mit insgesamt 2,6 Millionen Euro beauftragt.

Der Westerwaldkreis investiert in den reinen Straßenausbau rund 800.000 Euro. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den Ausbau mit einer Zuwendung in Höhe von 424.000 Euro. Auch der Ortsgemeinde wurde für den Ausbau des Gehweges und Bushaltestellen eine Zuwendung in Höhe von rund 195.000 Euro vom Land bewilligt. Die submittierten Kosten belaufen sich für die Ortsgemeinde (Gehwege/Nebenanlagen/Ahrbachplatz) auf rund 928.000 Euro, erklärt Andreas Pohle (Planeo Ingenieure). Der Kanal- und Wasserleitungsbau der Verbandsgemeindewerke schlagen mit rund 925.000 Euro zubuche.