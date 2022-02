Sobald alle Fraktionsvorsitzenden aus Stadt- und Verbandsgemeinderat signiert haben, soll die Resolution an den rheinland-pfälzischen Innenminister versendet werden: So ist der Plan von Bürgermeister Thilo Becker nach der einhelligen Zustimmung des VG-Rats Höhr-Grenzhausen bei seiner jüngsten Sitzung in Hilgert. In dem Schreiben wird eine Rund-um-die-Uhr-Präsenz der Polizei in der Kannenbäckerstadt gefordert.