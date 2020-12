Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 18:00 Uhr

Westerwaldkreis

24. Todesfall im Westerwaldkreis: 93-Jähriger stirbt an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung

Am Montagvormittag ist ein 93-jähriger Mann im Krankenhaus an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen im Westerwaldkreis auf 24. Aufgrund eines positiven Corona-Falls befinden sich seit gestern auch 51 Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen 6 und 11 sowie vier Lehrer des Landesmusikgymnasium Montabaur bis zum 9. November in Quarantäne.