24 Jahre stand Michael Ortseifen als Bürgermeister unangefochten an der Spitze der Verbandsgemeinde Wirges. Drei Amtszeiten lang. Am 1. September wird der Untershausener offiziell in den Ruhestand verabschiedet und seine Nachfolgerin Alexandra Marzi in ihr neues Amt als VG-Chefin eingeführt. Nach einem Vierteljahrhundert geht für Wirges damit eine Ära zu Ende. Wir haben mit dem 62-Jährigen über seine Amtszeit und die Zukunft gesprochen.