Eleonora Pignataro kann mit Fug und Recht behaupten, ihr Hobby zu ihrer Berufung gemacht zu machen: Die 22-Jährige, die sich schon immer für den Lifestyle- und Beautybereich interessierte, hat etwas geschafft, was bisher noch niemand geschafft hat: Die junge Gemündenerin ist eine der ersten dual Studierenden, die parallel zu ihrer Friseurausbildung ein wirtschaftsbezogenes Studium an der Steinbeis Business Academy der gleichnamigen Hochschule in Berlin absolvierte.