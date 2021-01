Rennerod

Der Digitalpakt Schule hat auch in der Verbandsgemeinde Rennerod Früchte getragen: Für die Schulen in der VG konnten 225 Tablets (IPads) inklusive Schutzhüllen für rund 72.770 Euro über den Rahmenvertrag des Landes bereitgestellt und auf alle Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde aufgeteilt werden. Diese Tablets werden von den Schulen kostenlos an bedürftige Schüler ausgeliehen. Aus dem Zuschusspaket des Bundes erhält die Verbandsgemeinde, verteilt auf die kommenden fünf Jahre, insgesamt 508.800 Euro, die nochmals mit VG-Eigenmitteln auf die Gesamtsumme von 565.100 Euro aufgestockt werden.