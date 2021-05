In Kürze werden in der Kindertagesstätte in Dernbach Bauarbeiter die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich ziehen. Der Grund: Die Kita St. Agnes wird um 225 Quadratmeter Nutzfläche erweitert. Bauherr der Maßnahme ist die Ortsgemeinde Dernbach, die Einrichtung steht in der Trägerschaft der Pfarrei St. Bonifatius Wirges. Die WZ wollte von den Bauverantwortlichen wissen, welche Baumaßnahmen bei der Erweiterung anstehen und warum die Erweiterung notwendig ist.