Montabaur

Weil die Gastronomie auch in Montabaur besonders unter den Corona-Einschränkungen leidet, unterstützt die Stadt die betroffenen Betriebe bereits seit Monaten. Das teilt sie in einer Pressemitteilung mit. Das neueste Projekt des Citymanagements und des Kulturbüros sind 22 Pagodenzelte, die sich vor den Lokalen in der Kirchstraße, am Großen und Kleinen Markt sowie dem Adenauer-Platz bis hin zum Vorderen Rebstock aneinanderreihen.