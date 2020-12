Bladernheim

Sogenannte Forwarder oder Tragrückeschlepper sind eigentlich sehr geländegängige Fahrzeuge, mit denen Holz aus dem Wald gerückt, aufgeladen und an den nächsten, mit Lastwagen befahrbaren Weg transportiert wird. Eigentlich – denn ein solches Gerät ist am Dienstag bei Bladernheim von einem Waldweg in einen Graben abgerutscht und umgekippt.