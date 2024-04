Plus Montabaur

13 teure E-Bikes gestohlen: 33-Jähriger muss zweieinhalb Jahre in Gefängnis

i Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten hat das Schöffengericht Montabaur einen 33-jährigen Mann verurteilt, der im August 2023 in ein Oberwesterwälder Autohaus eingebrochen ist und gemeinsam mit einem bislang nicht gefassten Kompagnon 13 hochwertige E-Bikes gestohlen hat. Das Urteil ist rechtskräftig. Foto: Angela Baumeier

In Handschellen wurde ein heute 33-jähriger Mann mit rumänischer und moldawischer Staatsangehörigkeit am Amtsgericht Montabaur vorgeführt. In eben diesen musste er den Verhandlungssaal wieder verlassen, nachdem ihn das Schöffengericht zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt hatte, weil er sich des gemeinschaftlichen Einbruchdiebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung schuldig gemacht hat.