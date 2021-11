Mit 116 gemeldeten Corona-Neuinfektionen an einem Tag hat der Westerwaldkreis am Dienstag einen nicht gerade erfreulichen Rekordwert erreicht. Bisher war der 22. Dezember des vergangenen Jahres hier der Rekordhalter gewesen. Damals wurden 108 Neuinfektionen gemeldet. Diese resultierten allerdings zum großen Teil aus einer einzigen Seniorenpflegeeinrichtung. Aktuell handele es sich durchweg um Einzelfälle von Infektionen mit dem Coronavirus, verlautete am Mittwoch aus der Kreisverwaltung.