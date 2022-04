„Bei der Nummer bin ich so unsicher wie noch nie“, gab Bürgermeister Thilo Becker bei der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Höhr-Grenzhausen in Hilgert zu. Der erfahrene VG-Chef fasste damit die Lage vieler Kollegen in Kreis und Land zusammen: Die Kommunen wollen Flüchtlingen aus der Ukraine helfen, haben aber bisher keinerlei Anhaltspunkte über Personenzahl, Dauer oder Bedürfnisse.