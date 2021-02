1000 Bäume für Müschenbach: Vereine und Ortsgemeinde sammeln ab sofort Spenden für große Pflanzaktion

Eigentlich hatte der Müschenbacher Chor Mixed Allegro Singers im vergangenen Jahr anlässlich seines Meilerfestes eine Aufforstungsaktion in dem von Trockenheit und Borkenkäfer geplagten Kommunalwald rund um den Meilerplatz geplant. Das Fest musste wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben werden. Für die Baumpflanzungen hat der Verein indes ein neues Konzept entwickelt und dafür in der Gemeindeverwaltung, den übrigen Ortsvereinen und in Person von Revierförster Andreas Schäfer engagierte Partner gefunden.