Plus Hachenburg

100 Jahre Kolpingfamilie Hachenburg: Mitglieder wirken vor Ort und in der Ukraine

i Gottesdienst zum 100. Geburtstag: Einzug der teilnehmenden Kolpingfamilien in die katholische Kirche Hachenburgs. Foto: Röder-Modenhauer

Im Kreise zahlreicher Freunde aus dem In- und Ausland hat die Kolpingfamilie Hachenburg ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Die weiteste Anreise hatte dabei Kolpingbruder Ludwig Markulyk, Vorsitzender der Kolpingfamilie Czernowitz in der Ukraine, zu der die Westerwälder seit Längerem eine enge Freundschaft pflegen, die seit dem Krieg in der Ukraine dramatisch an Bedeutung gewonnen hat.