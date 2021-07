100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Heiligenroth: Wie alles mit Feuerwehrhelmen aus Leder begann

Zu allen Zeiten haben die Menschen nicht nur den Nutzen, sondern auch die Gefahren des Feuers erkannt. Die Bekämpfung dieser, die durch Brände entstehen, wurde schon seit der Römerzeit als notwendig erachtet. Erst die Erkenntnis, dass die Bürger sich nicht alleine nur auf die Obrigkeit verlassen, sondern vielmehr ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen sollten, trug maßgeblich zur Gründung von freiwilligen Feuerwehren bei. Im Gegensatz zu großen Städten, in denen sie schon seit dem 18. Jahrhundert existierten, waren die Bürger in ländlichen Regionen auf sich gestellt. Daran erinnert die Freiwillige Feuerwehr Heiligenroth anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläums.