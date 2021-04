Die Mutter von Theresia Pröbstl-Strödter aus Herschbach/Oww. hatte ein Herz für historische Dinge. So auch für das besondere Erbe, dass sie von ihrer Patentante Anna Eberz erhielt und das Tochter Pröbstl-Strödter der Öffentlichkeit nicht länger vorenthalten möchte. Dabei handelte es sich weder um Geld oder Immobilien, sondern um eine echte Rarität – nämlich um 100 Jahre alte Bäckerrezepte. Was damals gebacken wurde und was nun mit den Rezepten geschehen soll.