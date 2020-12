Rhein-Lahn/Holzappel

Den Sommer zu Hause verbringen? Kein Problem! Schließlich gibt es quer durch den geografischen Westerwald und im Taunus jede Menge tolle Touren zu entdecken. Heute geht es zu den Schätzen in der Tiefe. In der Esterau – der reizvollen Landschaft zwischen Lahn und Gelbach an den äußersten südlichen Ausläufern des Westerwaldes – war der Bergbau zu Hause.