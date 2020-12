Rhein-Lahn

Ein Klassiker der Wanderreviere im Rhein-Lahn-Kreis ist das untere Mühlbachtal. Kurz hinter dem Sauerbrunnen in Marienfels verengt sich das Tal zu einer Waldschlucht und bleibt rund 13 Kilometer lang so naturbelassen, bis der Weg in Nassau-Scheuern endet. Je nach Einstiegspunkt und Zählweise säumen Mühlen in zweistelliger Zahl die Route. Ab der Kläranlage in Marienfels ist kein Kraftverkehr mehr möglich, Wanderer haben die Landschaft für sich, Ruhe ist garantiert.