So schön kann Urlaub daheim sein: Mit der RZ durch den Westerwald wandern

Das von Basalt und Wasser geprägte ehemalige Residenzstädtchen Beilstein im hessischen Teil des Westerwaldes ist einer der vielen interessanten Orte in der Region, die sich während des Sommerurlaubs vor der eigenen Haustür beim Wandern im Westerwald entdecken lassen. In diesem Fall am besten als Teil des Spazier(wander)weges „Basalt + Wasser“, der zu den neuen Angeboten „Kleine Wäller“ gehört und an der Ulmbachtalsperre beginnt.

Foto: Markus Müller​