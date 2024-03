Plus Diez

Zwischenlösung kostet mehr als 1 Million Euro: Pavillon an Diezer Pestalozzischule wird teurer

Von Johannes Koenig

i Mehr als 1 Million Euro wird eine „Containerlösung“ an der Diezer Pestalozzischule wohl kosten. Foto: Johannes Koenig

Gesamtkosten in Höhe von 1.450.113,81 Euro anstatt der im Haushaltsplan 2024 eingestellten 580.000 Euro: Die „Containerlösung“ an der Diezer Pestalozzischule wird für die Verbandsgemeinde (VG) Diez deutlich teurer als noch vor Kurzem erwartet, was auch für Diskussionsbedarf auf der jüngsten Ratssitzung der VG sorgte.