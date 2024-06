Plus Endlichhofen Zwischen Stall und Küchentisch: Bauern und Umweltschützer im Dialog für nachhaltige Landwirtschaft Von Marta Fröhlich i Freudig empfängt Bauer Thorsten Zellmann mit seiner Lebensgefährtin die drei Aktivisten auf seinem Hof. Foto: Marta Fröhlich In Bauer Zellmanns Garten zelten Umweltaktivisten. Und das ist auch gut so. Denn sie sind Teilnehmer des Projekts „Hof mit Zukunft“. Drei Tage lang diskutieren und arbeiten sie gemeinsam mit dem konventionellen Landwirt, um Lösungen für die Herausforderungen der modernen Landwirtschaft zu finden. Eine Inspiration für alle Beteiligten, wie sich schnell herausstellt. Lesezeit: 5 Minuten

Die Zelte flattern im Wind und schütteln noch die letzten Regentropfen von der Nacht ab. In Bauer Thorsten Zellmanns Garten sind Besucher eingezogen, die man so vielleicht nicht direkt auf einem konventionellen Bauernhof erwartet. Umweltaktivisten sind dem Aufruf der Organisation "Meine Landwirtschaft" zur Teilnahme am Projekt "Hof mit Zukunft" gefolgt ...